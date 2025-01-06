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Глава СК заинтересовался делом сбившего пенсионерку екатеринбургского полицейского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела высокопоставленного полицейского из Екатеринбурга, который 4 января, сдавая задним ходом, наехал на пожилую женщину. Позже пенсионерка скончалась в больнице.
Ранее местными СМИ сообщалось, что за рулём автомобиля был один из заместителей отдела в управлении по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Марат Кадашов.
Его делом глава СК заинтересовался после сюжета в эфире федерального телеканала.
Напомним, что следствие не стало обращаться в суд для избрания меры пресечения сбившему старушку полицейскому. Эту информацию Вечерним ведомостям подтвердил собственный источник. В пресс-службе Ленинского районного суда сообщили, что материалы об избрании меры пресечения к ним не поступали. В Чкаловский районный суд (трагедия произошла на улице Щорса, по которой проходит граница Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга) для уточнения той же информации дозвониться не удалось.
Ранее местными СМИ сообщалось, что за рулём автомобиля был один из заместителей отдела в управлении по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Марат Кадашов.
Его делом глава СК заинтересовался после сюжета в эфире федерального телеканала.
«В сюжете критикуется избранная следствием в отношении фигуранта мера процессуального принуждения как несоразмерная тяжести совершенного преступления»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что следствие не стало обращаться в суд для избрания меры пресечения сбившему старушку полицейскому. Эту информацию Вечерним ведомостям подтвердил собственный источник. В пресс-службе Ленинского районного суда сообщили, что материалы об избрании меры пресечения к ним не поступали. В Чкаловский районный суд (трагедия произошла на улице Щорса, по которой проходит граница Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга) для уточнения той же информации дозвониться не удалось.
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