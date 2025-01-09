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В Белоярском районе женщину насмерть сбила «Газель»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью в Белоярском районе, недалеко от села Малобруяснское, на Тюменском тракте водитель «Газели» насмерть сбил женщину-пешехода.
Она погибла от травм на месте ДТП.
Личность погибшей ещё устанавливается. По факту аварии проводится проверка.
Она погибла от травм на месте ДТП.
«По предварительным данным, погибшая двигалась по проезжей части в нарушение ПДД»,
– сообщают в областном УГИБДД.
Личность погибшей ещё устанавливается. По факту аварии проводится проверка.
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