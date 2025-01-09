В Белоярском районе женщину насмерть сбила «Газель»





– сообщают в областном УГИБДД. «По предварительным данным, погибшая двигалась по проезжей части в нарушение ПДД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Белоярском районе, недалеко от села Малобруяснское, на Тюменском тракте водитель «Газели» насмерть сбил женщину-пешехода.Она погибла от травм на месте ДТП.Личность погибшей ещё устанавливается. По факту аварии проводится проверка.