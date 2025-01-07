На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погибли люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Утро 9 января 2025 года омрачилось трагедией на 166-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Около половины десятого здесь произошло столкновение машин, унесшее жизни двух человек.По предварительным данным, 42-летняя жительница Кушвы за рулём автомобиля «Рено Сандеро» направлялась в Екатеринбург. Женщина не справилась с управлением, её машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с внедорожником «Тойота Ленд Крузер», которым управлял 58-летний житель Нижнего Тагила. В результате аварии водитель «Рено» и её 63-летняя мать, ехавшая пассажиром, погибли на месте. Один из пассажиров «Ленд Крузера», 45-летний мужчина, получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу Нижнего Тагила.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, погибшая водительница имела 14-летний стаж. В 2024 году она дважды была оштрафована за превышение скорости. Сейчас проводится экспертиза, чтобы выяснить, была ли она трезва в момент аварии.Водитель «Тойоты», чей стаж составляет 31 год, оказался трезвым. Он пояснил, что избежать столкновения не смог, так как «Рено» внезапно выехал на встречку. В прошлом году он также привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.