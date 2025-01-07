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Двух женщин сбили в посёлке Балтым под Верхней Пышмой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 07.00, под Верхней Пышмой в посёлке Балтым возле дома №82 на улице Первомайской водитель BMW сбил двух пешеходов – женщин 1964 и 1988 годов рождения.
Со слов водителя, он не сразу увидел пешеходов и не успел затормозить. По факту аварии проводится проверка.
«Обе пострадавшие получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением медиков»,
– сообщают в областном УГИБДД.
Со слов водителя, он не сразу увидел пешеходов и не успел затормозить. По факту аварии проводится проверка.
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