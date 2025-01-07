Двух женщин сбили в посёлке Балтым под Верхней Пышмой





– сообщают в областном УГИБДД. «Обе пострадавшие получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением медиков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром, около 07.00, под Верхней Пышмой в посёлке Балтым возле дома №82 на улице Первомайской водитель BMW сбил двух пешеходов – женщин 1964 и 1988 годов рождения.Со слов водителя, он не сразу увидел пешеходов и не успел затормозить. По факту аварии проводится проверка.