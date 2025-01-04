Смертельным ДТП завершилась встреча грузовика и мини-автобуса на Эльмаше

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад в районе 29-го дома произошла смертельная авария с участием грузовика КАМАЗ и мини-автобуса Toyota Hiace.По данным свердловской УГИБДД, водитель КАМАЗа при повороте налево на «зелёный» не уступил дорогу иномарке. В результате ДТП погиб водитель мини-автобуса – 61-летний местный житель. Он скончался ещё до прибытия медиков. Также в аварии серьёзно пострадал пассажир Toyota – его увезли в 24-ю Центральную городскую клиническую больницу.За рулём грузовика был 60-летний мужчина со стажем 26 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности девять раз.