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Смертельным ДТП завершилась встреча грузовика и мини-автобуса на Эльмаше
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад в районе 29-го дома произошла смертельная авария с участием грузовика КАМАЗ и мини-автобуса Toyota Hiace.
По данным свердловской УГИБДД, водитель КАМАЗа при повороте налево на «зелёный» не уступил дорогу иномарке. В результате ДТП погиб водитель мини-автобуса – 61-летний местный житель. Он скончался ещё до прибытия медиков. Также в аварии серьёзно пострадал пассажир Toyota – его увезли в 24-ю Центральную городскую клиническую больницу.
За рулём грузовика был 60-летний мужчина со стажем 26 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности девять раз.
По данным свердловской УГИБДД, водитель КАМАЗа при повороте налево на «зелёный» не уступил дорогу иномарке. В результате ДТП погиб водитель мини-автобуса – 61-летний местный житель. Он скончался ещё до прибытия медиков. Также в аварии серьёзно пострадал пассажир Toyota – его увезли в 24-ю Центральную городскую клиническую больницу.
За рулём грузовика был 60-летний мужчина со стажем 26 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности девять раз.
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