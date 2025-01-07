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На Эльмаше из-за обрыва проводов встали трамваи
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Фронтовых Бригад – Старых Большевиков встали трамваи.
Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что в этом месте произошёл обрыв контактных проводов. В результате трамваи, курсирующие по маршрутам №2, №7, №14 и №24, не могут ехать в обоих направлениях.
Известно, что на месте уже работают аварийные бригады.
Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что в этом месте произошёл обрыв контактных проводов. В результате трамваи, курсирующие по маршрутам №2, №7, №14 и №24, не могут ехать в обоих направлениях.
Известно, что на месте уже работают аварийные бригады.
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