Два человека пострадали при возгорании пункта приёма вторсырья в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области произошло девять пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Без пострадавших за прошедший день не обошлось.Как рассказали в областном МЧС, одно из возгораний произошло в Екатеринбурге на улице Миномётчиков, где загорелся павильон пункта переработки вторсырья. В результате пострадали два человека.Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На его тушение выезжало 11 специалистов на трёх единицах техники. Огнеборцы справились с огнём за 23 минуты.