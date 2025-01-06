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В Свердловской области железнодорожник хотел сократить путь и попал под поезд
Фото: Центральное МСУТ СК
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего сотрудника железной дороги. Трагедия произошла вчера, 7 января, днём вблизи станции «Екатеринбург-Сортировочный».
Предполагается, что молодой человек пролезал под вагонами, чтобы сократить путь. В этот момент состав начал движение и переехал парня. К такой версии пришли в Центральном МСУТ СК России. Свердловская прокуратура уже организовала проверку.
Проверка проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Ведомство намерено проверить соблюдение законодательства об охране труда, эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения.
Предполагается, что молодой человек пролезал под вагонами, чтобы сократить путь. В этот момент состав начал движение и переехал парня. К такой версии пришли в Центральном МСУТ СК России. Свердловская прокуратура уже организовала проверку.
Проверка проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Ведомство намерено проверить соблюдение законодательства об охране труда, эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения.
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