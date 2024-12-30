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ДТП на трассе Екатеринбург – Серов: пострадали пятеро, один человек погиб
Скриншот из видео: МБУ «Центр защиты населения»
Сегодня утром на 132 километре трассы Екатеринбург – Серов, возле Нижнего Тагила, произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: «Пежо Боксер» и «Хендай Солярис». В результате аварии пострадали пятеро человек, в том числе два ребенка. Один из пассажиров скончался на месте.
По информации МБУ «Центр защиты населения», спасатели извлекли двух пострадавших из автомобиля «Хендай Солярис» — водителя и пассажира, сидящего на заднем сиденье. Пассажир, сидящий спереди, скончался на месте. Все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи для оказания дальнейшей медицинской помощи.
В автомобиле «Пежо Боксер» находились трое пострадавших — водитель и двое детей-пассажиров. Все они также были доставлены в медицинские учреждения.
По информации МБУ «Центр защиты населения», спасатели извлекли двух пострадавших из автомобиля «Хендай Солярис» — водителя и пассажира, сидящего на заднем сиденье. Пассажир, сидящий спереди, скончался на месте. Все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи для оказания дальнейшей медицинской помощи.
В автомобиле «Пежо Боксер» находились трое пострадавших — водитель и двое детей-пассажиров. Все они также были доставлены в медицинские учреждения.
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