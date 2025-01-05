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В Свердловской области погиб человек при пожаре в жилом доме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ночью в поселке Староуткинск Шалинского района произошел пожар в частном жилом доме. Площадь возгорания составила 102 квадратных метра. В результате происшествия погиб один человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, на ликвидацию возгорания направили 11 специалистов и 4 единицы техники.
За минувшие сутки в области зафиксировали 13 пожаров, 35 % из которых произошли в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем (23 % случаев) и короткое замыкание электропроводки (8 %). Один человек пострадал.
Кроме того, службы экстренного реагирования выезжали на два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, на ликвидацию возгорания направили 11 специалистов и 4 единицы техники.
За минувшие сутки в области зафиксировали 13 пожаров, 35 % из которых произошли в жилом секторе. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем (23 % случаев) и короткое замыкание электропроводки (8 %). Один человек пострадал.
Кроме того, службы экстренного реагирования выезжали на два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
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