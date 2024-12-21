В Свердловской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя с помощью табельного оружия

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Сысерти ночью 27 декабря сотрудники Госавтоинспекции задержали 18-летнего водителя, который пытался скрыться от полицейских. Нарушитель, не имея водительских прав, управлял автомобилем «ВАЗ-1111» в состоянии алкогольного опьянения и создавал угрозу на дороге.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Трактовой. Экипаж ДПС заметил малолитражку и потребовал остановиться, но водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой молодой человек совершал опасные манёвры: резкие развороты и перестроения, подвергая опасности других участников движения.Чтобы предотвратить аварию, автоинспекторы применили табельное оружие. На автодороге «Подъезд к Екатеринбургу от М-5 «Урал» полицейский сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельно выстрелил по колёсам. Это позволило остановить автомобиль.Водителем оказался житель посёлка Октябрьский Каменского района. Алкотест показал, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека доставили в отделение полиции, где на него составили пять административных протоколов: за езду по встречной полосе на дороге с односторонним движением, управление транспортным средством в нетрезвом виде и без прав, превышение допустимого уровня тонировки, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению полицейских.Суд признал нарушителя виновным и назначил ему 10 суток административного ареста за пьяное вождение без прав. Ему также грозит дополнительный арест на срок до 15 суток за неповиновение полиции, а за остальные правонарушения — крупные штрафы. Автомобиль изъят и отправлен на специализированную стоянку.