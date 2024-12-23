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В Екатеринбурге не смогли разъехаться иномарка и трамвай
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и иномарки зафиксировано сегодня, 24 декабря, в Екатеринбурге. Оно случилось на территории Академического административного района.
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, столкновение произошло на улице Вильгельма де Геннина, неподалёку от дома №19. Автомашина марки «Ниссан» ехала в сторону Объездной дороги, когда врезалась в трамвай 1-го маршрута, следовавшего от станции Вторчермет до улицы А. Парина. По предварительному заключению инспекторов, вина в ДТП была за водителем иномарки — он нарушил ПДД, не предоставив приоритет общественному транспорту.
К счастью, в данном ДТП обошлось без пострадавших. Если не считать пассажиров трамвая, которые никак не рассчитывали на такую задержку в своём пути по местам назначения.
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, столкновение произошло на улице Вильгельма де Геннина, неподалёку от дома №19. Автомашина марки «Ниссан» ехала в сторону Объездной дороги, когда врезалась в трамвай 1-го маршрута, следовавшего от станции Вторчермет до улицы А. Парина. По предварительному заключению инспекторов, вина в ДТП была за водителем иномарки — он нарушил ПДД, не предоставив приоритет общественному транспорту.
К счастью, в данном ДТП обошлось без пострадавших. Если не считать пассажиров трамвая, которые никак не рассчитывали на такую задержку в своём пути по местам назначения.
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