В Екатеринбурге не смогли разъехаться иномарка и трамвай

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и иномарки зафиксировано сегодня, 24 декабря, в Екатеринбурге. Оно случилось на территории Академического административного района.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, столкновение произошло на улице Вильгельма де Геннина, неподалёку от дома №19. Автомашина марки «Ниссан» ехала в сторону Объездной дороги, когда врезалась в трамвай 1-го маршрута, следовавшего от станции Вторчермет до улицы А. Парина. По предварительному заключению инспекторов, вина в ДТП была за водителем иномарки — он нарушил ПДД, не предоставив приоритет общественному транспорту.К счастью, в данном ДТП обошлось без пострадавших. Если не считать пассажиров трамвая, которые никак не рассчитывали на такую задержку в своём пути по местам назначения.