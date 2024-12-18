На ЕКАД водитель Skoda почувствовал себя плохо и попал под грузовик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня на 40-м километре ЕКАД, недалеко от съезда на Серовской тракт, произошло смертельное ДТП. Там около 08.00 столкнулись Skoda и грузовик Sсania. В результате погиб водитель легкового автомобиля.По данным ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda при подъеме на ЕКАД со стороны Верхней Пышмы по неизвестным причинам выехал на дорогу в самый неподходящий момент и попал под грузовик. Прибывшие на место аварии медики предположили, что водитель умер ещё до того, как его машина покатилась прямо под удар Sсania. Точную причину смерти установит экспертиза.Известно, что погибший за 25 лет стажа вождения только два раза нарушал ПДД.