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С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 23 декабря, примерно в 20.00 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив 99-го дома по улице Крала Маркса в Каменске-Уральском 40-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил 61-летнего мужчину.
Известно, что у водителя, сбившего пенсионера, 17 лет стаж вождения. Ранее за нарушение ПДД он привлекался 31 раз. В момент ДТП был трезв. Сотрудникам ГАИ объяснил, что не сразу заметил пешехода на дороге, а когда увидел стал сигналить и тормозить, но избежать аварии это не помогло.
«В результате ДТП мужчину с переломом ребер, ушибами и ссадинами головы увезли в городскую больницу»,
– сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.
Известно, что у водителя, сбившего пенсионера, 17 лет стаж вождения. Ранее за нарушение ПДД он привлекался 31 раз. В момент ДТП был трезв. Сотрудникам ГАИ объяснил, что не сразу заметил пешехода на дороге, а когда увидел стал сигналить и тормозить, но избежать аварии это не помогло.
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