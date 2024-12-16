С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском





– сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД. «В результате ДТП мужчину с переломом ребер, ушибами и ссадинами головы увезли в городскую больницу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 23 декабря, примерно в 20.00 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив 99-го дома по улице Крала Маркса в Каменске-Уральском 40-летний водитель Mitsubishi Outlander сбил 61-летнего мужчину.Известно, что у водителя, сбившего пенсионера, 17 лет стаж вождения. Ранее за нарушение ПДД он привлекался 31 раз. В момент ДТП был трезв. Сотрудникам ГАИ объяснил, что не сразу заметил пешехода на дороге, а когда увидел стал сигналить и тормозить, но избежать аварии это не помогло.