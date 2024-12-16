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Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове

09.28 Вторник, 24 декабря 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера, 23 декабря, около 17.00 напротив дома по улице Куйбышева, 25 «А» под колёса Toyota угодил восьмилетний мальчик, перебегавший через дорогу.

К счастью, ребёнку повезло избежать серьёзных травм. Врачи его осмотрели и отпустили домой, рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД. В связи с этим госавтоинспекторы призывают чаще вспоминать вместе со своими детьми правила дорожного движения и всегда знать, чем занимается чадо.

«Родителям важно ежедневно напоминать своим детям о соблюдении требований безопасного поведения при участии в дорожном процессе и осуществлении контроля за досугом несовершеннолетних», – сказали в ГАИ

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:31 На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург
12:56 В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
12:31 Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай
11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
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09:28 Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове
21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
21:35 В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
20:41 Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
20:09 Более трёх десятков пожаров произошло в Свердловской области за минувшее выходные
19:23 В Екатеринбурге «щелкунчиков» можно будет посмотреть не за безумные деньги
18:54 В Екатеринбургском зоопарке одним белым мишкой стало больше
17:40 Обвиняемого в убийстве семейной пары на Уралмаше отправят в СИЗО
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16:56 Отечественное оборудование на сотовых вышках заработает в Свердловской области в 2025 году
15:57 Неизвестные сожгли иномарки на Волгоградской в Екатеринбурге
14:50 СМИ сообщают о задержании экс-главы Среднеуральска
14:33 В Первоуральске служебная записка довела чиновников до суда
13:41 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
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