Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 23 декабря, около 17.00 напротив дома по улице Куйбышева, 25 «А» под колёса Toyota угодил восьмилетний мальчик, перебегавший через дорогу.К счастью, ребёнку повезло избежать серьёзных травм. Врачи его осмотрели и отпустили домой, рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД. В связи с этим госавтоинспекторы призывают чаще вспоминать вместе со своими детьми правила дорожного движения и всегда знать, чем занимается чадо.«Родителям важно ежедневно напоминать своим детям о соблюдении требований безопасного поведения при участии в дорожном процессе и осуществлении контроля за досугом несовершеннолетних», – сказали в ГАИ