Более трёх десятков пожаров произошло в Свердловской области за минувшее выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области сообщает, что за минувшие выходные было ликвидировано 35 техногенных пожаров: 23 — в субботу и 12 — в воскресенье. Погибли за этот период три человека.Двое жизней унёс субботний пожар в посёлке городского типа Пелым. Там горел частный дом, на пепелище которого и нашли трупы. Возгорание было достаточно крупным и в самый свой пик достигало 77 квадратных метров. Ещё один человек погиб в воскресном пожаре в селе Верховино, где тоже горел частный жилой дом. В какой-то момент огонь перекинулся на надворные постройки, и общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Покойного обнаружили уже после ликвидации огня, во время разборки сгоревших конструкций. По сведению МЧС, погибший был владельцем сгоревшего дома, а пожар возник из-за того, что он неосторожно обращался с огнём.Самые частые причины пожаров уикенда — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и короткое замыкание электропроводки. Помимо упомянутых, смертельных случаев, пожары возникали также в селе Курьи городского округа Сухой Лог, в посёлке Кедровка, в Нижнем Тагиле, Каменске-Уралськом и в Екатеринбурге.