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Неизвестные сожгли иномарки на Волгоградской в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на охраняемой парковке по улице Волгоградской неизвестные сожгли несколько иномарок. Сейчас их ищут.
Инцидент произошёл ещё в ночь на 21 декабря. Ближе к утру тогда в свердловском МЧС сообщили о трёх пострадавших автомобилях: Land Rover, Toyota и ещё одном Land Rover. Сегодня в СМИ всплыла информация о том, что той ночью сгорело пять машин. По данным URA.RU, помимо трёх упомянутых спасателями, сгорели Mazda 3 и Mitsubishi Lancer.
Очевидцы утверждают, что сначала загорелся Land Rover, после чего огонь перекинулся на остальные автомобили. Информационное агентство также сообщает о том, что поджигателей было двое.
В городском УМВД информацию о поджоге подтвердили, добавив, что на место выезжали сотрудники ОВД и следственно-оперативной группы. По факту поджога было возбуждённо уголовное дело.
Инцидент произошёл ещё в ночь на 21 декабря. Ближе к утру тогда в свердловском МЧС сообщили о трёх пострадавших автомобилях: Land Rover, Toyota и ещё одном Land Rover. Сегодня в СМИ всплыла информация о том, что той ночью сгорело пять машин. По данным URA.RU, помимо трёх упомянутых спасателями, сгорели Mazda 3 и Mitsubishi Lancer.
Очевидцы утверждают, что сначала загорелся Land Rover, после чего огонь перекинулся на остальные автомобили. Информационное агентство также сообщает о том, что поджигателей было двое.
В городском УМВД информацию о поджоге подтвердили, добавив, что на место выезжали сотрудники ОВД и следственно-оперативной группы. По факту поджога было возбуждённо уголовное дело.
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