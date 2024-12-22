Неизвестные сожгли иномарки на Волгоградской в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на охраняемой парковке по улице Волгоградской неизвестные сожгли несколько иномарок. Сейчас их ищут.Инцидент произошёл ещё в ночь на 21 декабря. Ближе к утру тогда в свердловском МЧС сообщили о трёх пострадавших автомобилях: Land Rover, Toyota и ещё одном Land Rover. Сегодня в СМИ всплыла информация о том, что той ночью сгорело пять машин. По данным URA.RU, помимо трёх упомянутых спасателями, сгорели Mazda 3 и Mitsubishi Lancer.Очевидцы утверждают, что сначала загорелся Land Rover, после чего огонь перекинулся на остальные автомобили. Информационное агентство также сообщает о том, что поджигателей было двое.В городском УМВД информацию о поджоге подтвердили, добавив, что на место выезжали сотрудники ОВД и следственно-оперативной группы. По факту поджога было возбуждённо уголовное дело.