Шестнадцать пожаров и три спасённых свердловчанина — итоги прошедшей среды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По сообщению телеграм-канала МЧС России по Свердловской области: за прошлые сутки было ликвидировано 16 техногенных пожаров. Огнеборцами, выезжавшими на них, было спасено три человека.Половина пожаров минувшей среды возникала в жилом секторе. Из них два самые крупные произошли в Екатеринбурге. В обоих случаях огонь охватывал площадь в 30 квадратных метров, только в одном случае горела частная баня, а в другом — домик, стоящий на территории садоводческого товарищества «Горноспасатель».Вчерашний день, к счастью, обошёлся без погибших на пожарах, но один человек всё же пострадал. Это произошло в Первоуральске, где загорелось в квартире на предпоследнем этаже пятиэтажки. Ещё трёх человек прибывшие пожарные спасли из огня и дыма, воспользовавшись для этого спасательными устройствами. После этого они побороли огонь всего за 6 минут.