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На работников Уралвагонзавода обрушились фейковые сообщения об «угрозе взрыва»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уралвагонзавод сообщил о фейковой информации, которую неизвестные разослали их сотрудникам, о необходимости срочно покинуть предприятие якобы из-за угрозы взрыва.
Скриншоты сообщений, которые поступали сегодня работникам УВЗ, опубликовали на официальной странице предприятия во ВКонтакте. В них говорится о том, что на территории завода якобы размещены взрывоопасные вещества и что якобы «до взрыва остались считаные минуты». Судя по скриншотам, одно из таких сообщений было отправлено в 13.39.
На предприятии предположили, что кто-то захотел этой рассылкой привлечь к себе внимание перед прямой линией Владимира Путина.
Скриншоты сообщений, которые поступали сегодня работникам УВЗ, опубликовали на официальной странице предприятия во ВКонтакте. В них говорится о том, что на территории завода якобы размещены взрывоопасные вещества и что якобы «до взрыва остались считаные минуты». Судя по скриншотам, одно из таких сообщений было отправлено в 13.39.
На предприятии предположили, что кто-то захотел этой рассылкой привлечь к себе внимание перед прямой линией Владимира Путина.
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