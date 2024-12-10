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К вечеру среды в Свердловской области зафиксировано 36 ДТП

20.11 Среда, 18 декабря 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
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По данным Госавтоинспекции Свердловской области, сегодня, 18 декабря, с утра было зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий. Два из них оказались смертельными.

Выезд на встречную полосу и лобовое столкновение оборвали жизнь одного из водителей. Во втором смертельном случае человек погиб из-за того, что выбрал слишком большую скорость, не справился с управлением машиной и вылетел с проезжей части в кювет.

Несоответствие скорости машины погодным условием стали самой частой причиной сегодняшних ДТП. Таких было зафиксировано 14 случаев. В 4 случаях ДТП случались из-за нарушения очерёдности проезда, в трёх — несоблюдение дистанции между участниками движения. Ещё два дорожно-транспортных происшествия случились из-за того, что участники движения нарушили правила проезда пешеходных переходов.

Помимо двух погибших, аварии на свердловских дорогах привели к травмированию восьми человек, в том числе — с серьёзными ранениями. Такие данные были собраны к 18:30. Понято, что к полуночи статистика ещё поменяется.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:00 В Екатеринбурге будут судить едва не убившую в эфире телекомпании своего супруга
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