К вечеру среды в Свердловской области зафиксировано 36 ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По данным Госавтоинспекции Свердловской области, сегодня, 18 декабря, с утра было зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий. Два из них оказались смертельными.Выезд на встречную полосу и лобовое столкновение оборвали жизнь одного из водителей. Во втором смертельном случае человек погиб из-за того, что выбрал слишком большую скорость, не справился с управлением машиной и вылетел с проезжей части в кювет.Несоответствие скорости машины погодным условием стали самой частой причиной сегодняшних ДТП. Таких было зафиксировано 14 случаев. В 4 случаях ДТП случались из-за нарушения очерёдности проезда, в трёх — несоблюдение дистанции между участниками движения. Ещё два дорожно-транспортных происшествия случились из-за того, что участники движения нарушили правила проезда пешеходных переходов.Помимо двух погибших, аварии на свердловских дорогах привели к травмированию восьми человек, в том числе — с серьёзными ранениями. Такие данные были собраны к 18:30. Понято, что к полуночи статистика ещё поменяется.