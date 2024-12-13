Пожар в cвердловской деревне унёс жизнь человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В одном из четырнадцати пожаров, произошедших в Свердловской области за минувшие сутки, погиб человек. Об этом свидетельствует сводка происшествий от МЧС России.Смертельным пожаром стал тот, что случился вчера в деревне Нижняя Коркина, что в Тугулымском городском округе. Там на улице Центральной вспыхнул частный жилой дом. Огонь охватил 90 квадратных метров жилой площади, но хуже того — погубил одного из обитателей дома. По результатам осмотра места происшествия, пожарные дознаватели пришли к выводу, что погибший сам был виноват в пожаре, поскольку неосторожно обращался с огнём.Трагедией могли закончиться и ещё несколько из вчерашних пожаров. Так, в Краснотурьинске на пожаре пострадала хозяйка вспыхнувшего частного дома. Огонь охватил не только основное строение, но и надворные постройки. В самый пик катастрофе он достиг объёмом 120 квадратных метров. В отличие от него, серовский пожар в квартире дома на улице Мира разгорелся всего-то на 50 квадратных сантиметров, но и этого хватило, чтобы пострадала погорелица. К счастью, в обоих случаях помощь вовремя подоспела к обеим пострадавшим.В 21 проценте вторничных пожаров оказывалось, что к возгоранию приводило неосторожно обращение с огнём, — отмечают в МЧС. Короткое замыкание электропроводки стало причиной 7 процентов вчерашних пожаров.