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Хлябь дорожная разверзлась под иномаркой на Эльмаше
Стоп-кадр видео из соцсетей
Автомобиль марки «Ford Fusion» нырнул в яму с кипятком в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Случилось неординарное ДТП этим вечером, буквально несколько часов назад.
По сообщениям очевидцев, сегодня, 16 декабря, примерно в 17:17, на перекрёстке улиц Шефская и Красных Командиров прорвало трубу с горячей водой, проходящую прямо под проезжей частью. Проезжавшая в этот момент на иномарке девушка не успела затормозить перед образовавшимся за секунду провалом и въехала «передком» в яму, заполнившуюся кипятком.
К счастью, машина ушла под горячую воду неглубоко, и девушка за рулём отделалась лёгким испугом. К тому же, Екатеринбургская теплосетевая компания выступила с обещанием оплатить ремонт провалившегося авто, не успели иномарку вытащить из дорожного проёма.
Аварии на водопроводе, приведшей к дорожной аварии, могли поспособствовать резкие перепады погоды, которые то подмораживают уральскую столицу, то вызывают в ней чуть ли не весеннюю оттепель (очередная такая, кстати, ожидается ближе к выходным). Эти же климатические «качели» приводят и к другим ДТП: подтаявшие осадки сцепляет резко обрушивающийся морозец и это образует гололедь и на тротуарах, и на автомобильных дорогах. На той же Шефской, например, сегодня был настоящим каток, на котором заносило особо неаккуратных и беспечных водителей. Ну, а случай с разверзшейся хлябью дорожной должен стать лишним напоминанием автовладельцам о том, что иногда «черепаший» ход позволяет доехать до места назначения гораздо быстрее (и уж точно без вреда для машины).
По сообщениям очевидцев, сегодня, 16 декабря, примерно в 17:17, на перекрёстке улиц Шефская и Красных Командиров прорвало трубу с горячей водой, проходящую прямо под проезжей частью. Проезжавшая в этот момент на иномарке девушка не успела затормозить перед образовавшимся за секунду провалом и въехала «передком» в яму, заполнившуюся кипятком.
К счастью, машина ушла под горячую воду неглубоко, и девушка за рулём отделалась лёгким испугом. К тому же, Екатеринбургская теплосетевая компания выступила с обещанием оплатить ремонт провалившегося авто, не успели иномарку вытащить из дорожного проёма.
Аварии на водопроводе, приведшей к дорожной аварии, могли поспособствовать резкие перепады погоды, которые то подмораживают уральскую столицу, то вызывают в ней чуть ли не весеннюю оттепель (очередная такая, кстати, ожидается ближе к выходным). Эти же климатические «качели» приводят и к другим ДТП: подтаявшие осадки сцепляет резко обрушивающийся морозец и это образует гололедь и на тротуарах, и на автомобильных дорогах. На той же Шефской, например, сегодня был настоящим каток, на котором заносило особо неаккуратных и беспечных водителей. Ну, а случай с разверзшейся хлябью дорожной должен стать лишним напоминанием автовладельцам о том, что иногда «черепаший» ход позволяет доехать до места назначения гораздо быстрее (и уж точно без вреда для машины).
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