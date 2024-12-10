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В Свердловской области под поездом на перегоне Аксариха – Камышлов погиб мужчина
Фото: Юлия Кольтенберг
Накануне на свердловской железной под поездом погиб местный житель. Об этом сообщают в Центральном следственном межрегиональном управлении на транспорте.
Инцидент произошёл на 1958-м километре перегона Аксариха – Камышлов. Машинист пытался затормозить, но, к сожалению, предотвратить трагедию не удалось. Попавший под поезд человек получил травмы и скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Инцидент произошёл на 1958-м километре перегона Аксариха – Камышлов. Машинист пытался затормозить, но, к сожалению, предотвратить трагедию не удалось. Попавший под поезд человек получил травмы и скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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