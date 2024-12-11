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На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На борту самолёта, летевшего из Сочи в Екатеринбург, стало плохой одной из пассажирок. По словам очевидцев, женщина неожиданно потеряла сознание.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП», это заметили другие пассажиры, сидевшие рядом. Они позвали стюардесс и девушки стали пытаться привести женщину в сознание. Позже к ней подошёл парень, у которого, предположительно, было медицинское образование, и через пять минут пассажирка очнулась.
Со слов самой девушки, с ней ранее подобного не было. Она рассказала, что ей вдруг стало очень жарко, после чего она отключилась.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП», это заметили другие пассажиры, сидевшие рядом. Они позвали стюардесс и девушки стали пытаться привести женщину в сознание. Позже к ней подошёл парень, у которого, предположительно, было медицинское образование, и через пять минут пассажирка очнулась.
Со слов самой девушки, с ней ранее подобного не было. Она рассказала, что ей вдруг стало очень жарко, после чего она отключилась.
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