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В Невьянске будут пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
Фото: Вечерние ведомости
В Невьянске перед судом будет отвечать 71-летний местный житель, которого 21 сентября 2024 года будучи пьяным поехал кататься на моторной лодке и столкнулся с другой лодкой. В итоге один человек погиб.
Как рассказали в свердловской прокуратуре, обвиняемый, как владелец маломерного судна, был обязан соблюдать правила, обеспечивающие безаварийное плавание судов, но пренебрёг ими, и стал гонять на лодке подшофе. Ситуацию усугубляло ещё то, что он плавал в тёмное время, когда видимость была сильно ограничено. Это привело к столкновению с другой моторной лодкой, в которой находился 27-летний молодой человек – в результате водно-транспортного происшествия он получил тяжёлые травмы, и в тот же день скончался в Невьянской центральной районной больнице.
Обвиняемый свою вину признал в полном объёме.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будут рассматривать в Невьянском городском суде.
Как рассказали в свердловской прокуратуре, обвиняемый, как владелец маломерного судна, был обязан соблюдать правила, обеспечивающие безаварийное плавание судов, но пренебрёг ими, и стал гонять на лодке подшофе. Ситуацию усугубляло ещё то, что он плавал в тёмное время, когда видимость была сильно ограничено. Это привело к столкновению с другой моторной лодкой, в которой находился 27-летний молодой человек – в результате водно-транспортного происшествия он получил тяжёлые травмы, и в тот же день скончался в Невьянской центральной районной больнице.
Обвиняемый свою вину признал в полном объёме.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будут рассматривать в Невьянском городском суде.
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