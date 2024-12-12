На Рефтинском водохранилище погиб рыбак



— напоминают спасатели Рефтинское водохранилище имеет повышенную опасность, так как в водоём круглогодично сбрасываются тёплые воды. Есть места, где вода не замерзает даже зимой,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На Рефтинском водохранилище мужчина провалился под лёд и утонул. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.Трагедия произошла днём 14 декабря. Очевидцы заметили, что рыбак двигался на лыжах по льду в полукилометре от берега, но внезапно провалился.На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и медики. Однако подойти к месту происшествия быстро не удалось из-за хрупкости льда. На момент прибытия спасателей мужчину на поверхности воды уже не было видно.Тело рыбака обнаружили только сегодня днём. Его извлекли из-подо льда водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда.