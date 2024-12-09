Жительница Арти получила ожоги на 32% тела из-за неисправного обогревателя

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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43-летнюю жительницу Арти выписали из ожогового центра Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга спустя три недели лечения. Женщина пострадала в результате пожара, вызванного неисправным обогревателем. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.Инцидент произошёл ноябрьским вечером в частном доме. Хозяйка включила обогреватель, посчитав, что тепла от печи будет недостаточно. Глубокой ночью прибор загорелся. Женщине удалось спастись, выбравшись через окно, но она получила ожоги второй степени на 32% поверхности тела и отравление продуктами горения.Первую помощь пострадавшей оказали в Артинской центральной районной больнице. Однако тяжесть состояния потребовала перевода в специализированное учреждение.Как сообщают медработники, женщину доставили в ожоговый центр больницы № 40 Екатеринбурга, где её состояние стабилизировали с помощью флюидизирующей кровати. Это устройство позволило заживить 26% ожогов естественным образом. Оставшиеся повреждения потребовали двух операций.После хирургического лечения началась ранняя медицинская реабилитация. Пациентке помогали восстановить подвижность, самостоятельность и возможность общения. Через три недели её выписали из больницы.