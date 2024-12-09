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Из-за ДТП на Тюменском тракте возле села Грязновское полностью перекрыто движение
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за ДТП на 75-м километре Тюменского тракта, в районе села Грязновское, относящегося к городскому округу Богдановича, движение оказалось полностью перекрыто.
По данным регионального отделения Уралуправтодора, на этом участке столкнулось сразу пять автомобилей. Предварительно сообщается о двух пострадавших.
Объезжать место ДТП дорожники предлагают через посёлок Белокаменный и село Каменноозерское.
В областном УГИБДД эту аварию ещё не комментировали.
По данным регионального отделения Уралуправтодора, на этом участке столкнулось сразу пять автомобилей. Предварительно сообщается о двух пострадавших.
Объезжать место ДТП дорожники предлагают через посёлок Белокаменный и село Каменноозерское.
В областном УГИБДД эту аварию ещё не комментировали.
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