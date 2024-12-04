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СМИ сообщают о загадочной смерти менеджера «Доширака» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге погиб 45-летний менеджер компании «Доширак». Его тело обнаружили под окнами отеля «Московская горка», где он снимал номер.
О трагедии сообщают Е1 и Ura.ru. По их данным, после официальных мероприятий погибший вместе со своим коллегой выпили и разошлись. Коллега отправился в ночной клуб, а он сам вернулся в отель. Утром его тело обнаружил охранник, проверявший территорию отеля. Предсмертной записки не было. Криков или звуков борьбы в отеле не слышали.
Сейчас в ситуации разбирается СК.
О трагедии сообщают Е1 и Ura.ru. По их данным, после официальных мероприятий погибший вместе со своим коллегой выпили и разошлись. Коллега отправился в ночной клуб, а он сам вернулся в отель. Утром его тело обнаружил охранник, проверявший территорию отеля. Предсмертной записки не было. Криков или звуков борьбы в отеле не слышали.
Сейчас в ситуации разбирается СК.
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