Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Москве погибли две бортпроводницы «Уральских авиалиний».По данным следователей, трагедия случилась утром 8 декабря рядом с платформой железнодорожной станции «Нагатинская» Павелецкого направления МЖД.«Девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось», — сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.Позже стало известно, что речь о бортпроводницах «Уральских авиалиний», информацию подтвердили в авиакомпании, пишет 66.RU.«По факту смертельного травмирования двух девушек 2004 и 2005 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — сообщили в СК.