Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Второй пострадавший при взрыве в Берёзовском рабочий также погиб.30-летний мужчина скончался сегодня в больнице, сообщает КП-Екатеринбург. Накануне умер его 40-летний коллега, у которого было 100% ожогов тела.ЧП, напомним, произошло в выходные на Берёзовском заводе ёмкостей во время подготовки цистерны к покраске. Сейчас эксперты проверяют жидкость, которой проводили обезжиривание стенок – возможно, взорвались её пары‌.