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Скончался один из рабочих, получивших ожоги в Березовском
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Один из рабочих, получивших ожоги на производстве в Березовском, скончался, пишет канал Ural Mash.
Два работника получили травмы 7 декабря. По данным СК, они выполняли работы в районе Западной Промзоны Берёзовского. Рабочие обезжиривали цистерну перед покраской. По предварительным данным, от случайной искры начался пожар.
Пострадавшие получили обширные ожоги.
По данным телеграм-канала, скончался один из рабочих, который получил 100% ожогов тела, его 30-летний напарник в коме.
СК организовал проверку о нарушении требований охраны труда. «Изъяты в том числе фрагменты обгоревшей одежды, образцы жидкости, которой обрабатывалась внутренняя поверхность цистерны. Опрашиваются очевидцы и руководство организации», — ранее сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Два работника получили травмы 7 декабря. По данным СК, они выполняли работы в районе Западной Промзоны Берёзовского. Рабочие обезжиривали цистерну перед покраской. По предварительным данным, от случайной искры начался пожар.
Пострадавшие получили обширные ожоги.
По данным телеграм-канала, скончался один из рабочих, который получил 100% ожогов тела, его 30-летний напарник в коме.
СК организовал проверку о нарушении требований охраны труда. «Изъяты в том числе фрагменты обгоревшей одежды, образцы жидкости, которой обрабатывалась внутренняя поверхность цистерны. Опрашиваются очевидцы и руководство организации», — ранее сообщили в СУ СК по Свердловской области.
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