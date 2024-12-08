Скончался один из рабочих, получивших ожоги в Березовском

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Один из рабочих, получивших ожоги на производстве в Березовском, скончался, пишет канал Ural Mash.Два работника получили травмы 7 декабря. По данным СК, они выполняли работы в районе Западной Промзоны Берёзовского. Рабочие обезжиривали цистерну перед покраской. По предварительным данным, от случайной искры начался пожар.Пострадавшие получили обширные ожоги.По данным телеграм-канала, скончался один из рабочих, который получил 100% ожогов тела, его 30-летний напарник в коме.СК организовал проверку о нарушении требований охраны труда. «Изъяты в том числе фрагменты обгоревшей одежды, образцы жидкости, которой обрабатывалась внутренняя поверхность цистерны. Опрашиваются очевидцы и руководство организации», — ранее сообщили в СУ СК по Свердловской области.