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Уральцу дали принудительные работы после смертельного ДТП в Каменске-Уральском

11.03 Понедельник, 9 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
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Мужчине, сбившему пенсионерку на светофоре (регулируемом пешеходном переходе), заменили реальный срок на принудительные работы.

«Государственным обвинителем представлены доказательства того, что 21 декабря 2023 года около 19 час. 55 мин. мужчина, управляя автобусом «ПАЗ 4234- 04», двигался по проезжей части ул. Лермонтова в г. Каменск-Уральский со стороны ул. Войкова в направлении ул. Спиридонова.
В нарушение требований Правил дорожного движения Российской Федерации водитель при проезде пешеходного перехода, расположенного в районе дома № 149 по ул. Лермонтова в г. Каменск-Уральский, проявляя небрежность, неверно оценил дорожную обстановку, не убедился в отсутствии на указанном регулируемом пешеходном переходе пешеходов, переходящих проезжую часть.
Водитель допустил наезд на женщину, 1942 г.р., переходившую проезжую часть по указанному регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу его движения.
В результате ДТП пенсионерке причинена сочетанная травма головы, туловища и конечностей, в результате чего она скончалась на месте происшествия», – указано в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что Синарский суд заменил лишение свободы на три года принудительных работ, а кроме того, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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16:59 Спортсмены из Свердловской области отравились на соревнованиях в ЯНАО
16:54 Екатеринбургский исследователь репрессий провёл пикет в память о советском диссиденте
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15:13 В Екатеринбурге для будущих мам проводят танцевально-двигательную терапию
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