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В Свердловской области за неделю произошло 102 пожара, один из которых оказался смертельным
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшую неделю в Свердловской области было зафиксировано 102 пожара, из них 43 произошли в жилом секторе. В результате пожаров спасены восемь человек, однако один человек погиб. Такие данные предоставило МЧС Свердловской области.
Самым крупным и резонансным происшествием недели стал пожар в Екатеринбурге, в районе Кольцово. Здесь в цехе по производству полистирола огонь охватил площадь около 1 500 квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при технологическом процессе. Точные причины предстоит установить пожарной экспертизе.
Напомним, на минувшей неделе в регионе также произошёл пожар на площади 20 квадратных метров, в результате которого погибли два человека.
Самым крупным и резонансным происшествием недели стал пожар в Екатеринбурге, в районе Кольцово. Здесь в цехе по производству полистирола огонь охватил площадь около 1 500 квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при технологическом процессе. Точные причины предстоит установить пожарной экспертизе.
Напомним, на минувшей неделе в регионе также произошёл пожар на площади 20 квадратных метров, в результате которого погибли два человека.
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