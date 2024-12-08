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В Берёзовском начали проверку после получения рабочими обширных ожогов
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования двух рабочих в Западной промзоне города Берёзовского. Как сообщили в СК России по Свердловской области, инцидент произошёл 7 декабря во время обезжиривания цистерны перед её окраской.
По данным следствия, пострадавшие получили обширные ожоги. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следственный отдел по городу Берёзовский организовал проверку на наличие признаков нарушения требований охраны труда (статья 143 УК РФ). На месте происшествия проведён осмотр, изъяты фрагменты обгоревшей одежды и образцы жидкости, которой обрабатывали внутреннюю поверхность цистерны.
Следователи опрашивают очевидцев и руководство предприятия, изучают техническую документацию и должностные инструкции. Параллельно проводится оценка степени вреда, причинённого здоровью пострадавших.
По данным следствия, пострадавшие получили обширные ожоги. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Следственный отдел по городу Берёзовский организовал проверку на наличие признаков нарушения требований охраны труда (статья 143 УК РФ). На месте происшествия проведён осмотр, изъяты фрагменты обгоревшей одежды и образцы жидкости, которой обрабатывали внутреннюю поверхность цистерны.
Следователи опрашивают очевидцев и руководство предприятия, изучают техническую документацию и должностные инструкции. Параллельно проводится оценка степени вреда, причинённого здоровью пострадавших.
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