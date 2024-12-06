Спортсмены из Свердловской области отравились на соревнованиях в ЯНАО

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту отравления спортсменов из Свердловской области. Инцидент произошёл в Тарко-Сале, где 7 декабря проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту.Как сообщает пресс-служба ведомства, в медицинское учреждение обратились около 39 несовершеннолетних участников соревнований. У них зафиксированы симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота и общее недомогание. Часть детей была госпитализирована для дальнейшего лечения.Следствие выясняет обстоятельства инцидента и проверяет соблюдение норм безопасности при организации питания спортсменов. В рамках проверки будут оценены действия организаторов мероприятия на предмет нарушения статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).