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Спортсмены из Свердловской области отравились на соревнованиях в ЯНАО
Фото: СУ СКР по ЯНАО
Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту отравления спортсменов из Свердловской области. Инцидент произошёл в Тарко-Сале, где 7 декабря проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в медицинское учреждение обратились около 39 несовершеннолетних участников соревнований. У них зафиксированы симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота и общее недомогание. Часть детей была госпитализирована для дальнейшего лечения.
Следствие выясняет обстоятельства инцидента и проверяет соблюдение норм безопасности при организации питания спортсменов. В рамках проверки будут оценены действия организаторов мероприятия на предмет нарушения статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в медицинское учреждение обратились около 39 несовершеннолетних участников соревнований. У них зафиксированы симптомы пищевого отравления: тошнота, рвота и общее недомогание. Часть детей была госпитализирована для дальнейшего лечения.
Следствие выясняет обстоятельства инцидента и проверяет соблюдение норм безопасности при организации питания спортсменов. В рамках проверки будут оценены действия организаторов мероприятия на предмет нарушения статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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