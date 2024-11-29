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В Екатеринбурге напали на два пункта выдачи на Эльмаше
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вчера зафиксированы два нападения на пункты выдачи заказов в районе Эльмаш, сообщают несколько СМИ.
Первый инцидент произошёл на улице Энтузиастов. Мужчина с игрушечным пистолетом ворвался в отделение «Яндекс.Маркета» и потребовал деньги. Очевидцы утверждают, что нападавший был пьян. Сотрудница ничего не отдала, сказав, что денег нет, а также незаметно нажала тревожную кнопку. Нападавший сбежал.
Ещё одно ограбление произошло в пункте выдачи Wildberries. На видео видно, как молодой человек разбил стекло, проник в помещение и забрал три коробки с заказами. Он также обыскал столы, вероятно, в поисках денег. Весь процесс занял не более минуты. По словам сотрудников, ущерб превысил 100 тысяч рублей. Преступник, вероятно, порезался о разбитое стекло. Эксперты изъяли следы крови и отпечатки пальцев для расследования.
Первый инцидент произошёл на улице Энтузиастов. Мужчина с игрушечным пистолетом ворвался в отделение «Яндекс.Маркета» и потребовал деньги. Очевидцы утверждают, что нападавший был пьян. Сотрудница ничего не отдала, сказав, что денег нет, а также незаметно нажала тревожную кнопку. Нападавший сбежал.
Ещё одно ограбление произошло в пункте выдачи Wildberries. На видео видно, как молодой человек разбил стекло, проник в помещение и забрал три коробки с заказами. Он также обыскал столы, вероятно, в поисках денег. Весь процесс занял не более минуты. По словам сотрудников, ущерб превысил 100 тысяч рублей. Преступник, вероятно, порезался о разбитое стекло. Эксперты изъяли следы крови и отпечатки пальцев для расследования.
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