Пожар на 20 квадратных метрах унёс жизни двух человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За последние сутки в Свердловской области произошло 20 пожаров, сообщило региональное управление МЧС. Один из самых трагичных случаев произошёл в Среднеуральске, где в частном доме погибли два человека.Возгорание охватило площадь 20 квадратных метров. С помощью трёхколенной лестницы пожарные эвакуировали одного человека, но двоих спасти не удалось. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.МЧС уточняет, что около 40% возгораний за сутки пришлись на жилой сектор. В каждом десятом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.