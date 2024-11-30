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Пожар на 20 квадратных метрах унёс жизни двух человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области произошло 20 пожаров, сообщило региональное управление МЧС. Один из самых трагичных случаев произошёл в Среднеуральске, где в частном доме погибли два человека.
Возгорание охватило площадь 20 квадратных метров. С помощью трёхколенной лестницы пожарные эвакуировали одного человека, но двоих спасти не удалось. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
МЧС уточняет, что около 40% возгораний за сутки пришлись на жилой сектор. В каждом десятом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Возгорание охватило площадь 20 квадратных метров. С помощью трёхколенной лестницы пожарные эвакуировали одного человека, но двоих спасти не удалось. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
МЧС уточняет, что около 40% возгораний за сутки пришлись на жилой сектор. В каждом десятом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
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