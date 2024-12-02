В Сухом Логу мужчина пострадал при взрыве петарды

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу 6 декабря произошёл инцидент, в результате которого травмы получил 39-летний мужчина, а в его квартире на первом этаже взрывной волной выбило окно. Об этом сообщило МВД по Свердловской области.По предварительным данным, мужчина, работник местного предприятия, хранил дома петарды с прошлого года. Со временем пиротехника, по его словам, пришла в негодность. Решив восстановить её, он разобрал петарды, воспользовавшись инструкциями из Интернета и клеевым пистолетом. Эксперимент закончился взрывом. Хозяина квартиры доставили в Екатеринбург с травмами глаза и руки.Семья мужчины — супруга и маленький ребёнок — в момент ЧП отсутствовали, поэтому не пострадали, равно как и другие жильцы дома. Эвакуация людей тоже не потребовалась. Взрывом было повреждено только окно.На месте происшествия полицейские обнаружили пять упаковок петард и приспособления. Всё изъято для исследования. Известно, что пострадавший ранее был судим за «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и изготовление взрывчатых веществ» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Также он занимается созданием видеоконтента, и, предположительно, контент с петардами мог быть частью его блога.