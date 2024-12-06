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В Свердловской области на пожарах погибли два человека за сутки
Иллюстрация: Вечерние ведомости
За минувшую ночь в Свердловской области на двух пожарах погибли два человека. В селе Николо-Павловское огонь охватил частный жилой дом площадью 84 квадратных метра. В ходе разборки сгоревших конструкций был найден тело мужчины.
В поселке Зюзельский в результате пожара сгорели надворные постройки на площади 12 квадратных метров. По итогам ликвидации возгорания был найден ещё один мужчина без признаков жизни.
За сутки пожарные ликвидировали 18 возгораний, 8 из которых произошли в жилом секторе. Также удалось спасти одного человека. По данным МЧС Свердловской области, около 40% пожаров случились из-за неисправностей электрического оборудования, а 20% — из-за неосторожного обращения с огнем.
В поселке Зюзельский в результате пожара сгорели надворные постройки на площади 12 квадратных метров. По итогам ликвидации возгорания был найден ещё один мужчина без признаков жизни.
За сутки пожарные ликвидировали 18 возгораний, 8 из которых произошли в жилом секторе. Также удалось спасти одного человека. По данным МЧС Свердловской области, около 40% пожаров случились из-за неисправностей электрического оборудования, а 20% — из-за неосторожного обращения с огнем.
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