В Первоуральске женщина попала в больницу, где выплюнула девять свёртков с наркотиками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На минувшей неделе в городскую больницу Первоуральска доставили 37-летнюю жительницу Екатеринбурга с признаками отравления неизвестным веществом. При себе у женщины обнаружили таблетки неопределённого происхождения. Об этом сообщает МВД России по Свердловской области.В палату прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В их присутствии пациентка выплюнула четыре свёртка, замотанных красной изоляционной лентой. Каждый из них содержал пакетик с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза установила, что это метадон общей массой 0,88 грамма.Однако находки на этом не закончились. Женщина также выплюнула пять свёртков с синей изоляционной лентой. Внутри пакетов содержалось вещество светло-коричневого оттенка, которое при экспертизе оказалось героином. Общая масса наркотика составила 1,372 грамма.Женщина пояснила, что приобретала запрещённые вещества для последующего сбыта. В отношении неё следственный отдел ОМВД России «Первоуральский» возбудил уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.