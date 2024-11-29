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В Первоуральске женщина попала в больницу, где выплюнула девять свёртков с наркотиками

13.27 Суббота, 7 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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На минувшей неделе в городскую больницу Первоуральска доставили 37-летнюю жительницу Екатеринбурга с признаками отравления неизвестным веществом. При себе у женщины обнаружили таблетки неопределённого происхождения. Об этом сообщает МВД России по Свердловской области.

В палату прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В их присутствии пациентка выплюнула четыре свёртка, замотанных красной изоляционной лентой. Каждый из них содержал пакетик с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза установила, что это метадон общей массой 0,88 грамма.

Однако находки на этом не закончились. Женщина также выплюнула пять свёртков с синей изоляционной лентой. Внутри пакетов содержалось вещество светло-коричневого оттенка, которое при экспертизе оказалось героином. Общая масса наркотика составила 1,372 грамма.

Женщина пояснила, что приобретала запрещённые вещества для последующего сбыта. В отношении неё следственный отдел ОМВД России «Первоуральский» возбудил уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:25 В уходящем году в Екатеринбурге в ДТП попало много более сотни несовершеннолетних
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