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Инспекция труда расследует смертельную аварию с участием работника Березовской районной больницы

12.00 Суббота, 7 декабря 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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5 декабря в Свердловской области на трассе между поселками Лосиный и Монетный произошло смертельное ДТП. Служебный автомобиль Chevrolet Niva, принадлежащий Березовской центральной районной больнице, попал в серию столкновений из-за потери управления водителем груженой фуры Volvo.

Как сообщает Государственная инспекция труда, авария случилась около 12:45. Фура, двигавшаяся по встречной полосе, наехала на служебный автомобиль, за рулем которого находился 66-летний водитель. От удара Niva вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Газелью». Приехавшие на место медики констатировали смерть водителя легковушки.

Инспекция труда начала расследование происшествия. Это не первый случай, когда работники предприятий становятся участниками ДТП во время выполнения своих обязанностей. За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 22 таких аварии, 10 из которых привели к гибели людей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:00 Йеменского студента, домогавшегося на улице до екатеринбурженок, начали судить в Свердловском областном суде
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