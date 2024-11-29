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Мужчина попал под трамвай на Вторчермете

21.51 Пятница, 6 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Сегодня вечером в жилом микрорайоне Екатеринбурга под названием Вторчермет произошёл несчастный случай. Прохожий шёл слишком близко к трамвайным путям и его зацепило составом.

Несчастье стряслось на улице Вторая Новосибирская. По какой-то причине мужчина шёл по проезжей части дороги, вдоль трамвайных путей. Проезжавший трамвай маршрута №14 зацепил прохожего, уронил и наехал. При этом мужчина получил травмы, о тяжести которых пока не сообщается.

Пострадавшему вызывали «Скорую помощь», и прибывшие медики приняли решение о его госпитализации. По сведениям Госавтоинспекции Екатеринбурга, управляла трамваем женщина с большим стажем вождения” трамваи она водит уже 21 год. Степень вины каждого из участников ДТП устанавливают.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:12 В Уральском центре развития дизайна открылась выставка «на́ново» нарисованных изображений
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23:55 Задержанному мэру Дегтярска вменяют получение взятки автомобилем Audi Q6. Фото
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