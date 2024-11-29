Возрастное ограничение 18+
Мужчина попал под трамвай на Вторчермете
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня вечером в жилом микрорайоне Екатеринбурга под названием Вторчермет произошёл несчастный случай. Прохожий шёл слишком близко к трамвайным путям и его зацепило составом.
Несчастье стряслось на улице Вторая Новосибирская. По какой-то причине мужчина шёл по проезжей части дороги, вдоль трамвайных путей. Проезжавший трамвай маршрута №14 зацепил прохожего, уронил и наехал. При этом мужчина получил травмы, о тяжести которых пока не сообщается.
Пострадавшему вызывали «Скорую помощь», и прибывшие медики приняли решение о его госпитализации. По сведениям Госавтоинспекции Екатеринбурга, управляла трамваем женщина с большим стажем вождения” трамваи она водит уже 21 год. Степень вины каждого из участников ДТП устанавливают.
Несчастье стряслось на улице Вторая Новосибирская. По какой-то причине мужчина шёл по проезжей части дороги, вдоль трамвайных путей. Проезжавший трамвай маршрута №14 зацепил прохожего, уронил и наехал. При этом мужчина получил травмы, о тяжести которых пока не сообщается.
Пострадавшему вызывали «Скорую помощь», и прибывшие медики приняли решение о его госпитализации. По сведениям Госавтоинспекции Екатеринбурга, управляла трамваем женщина с большим стажем вождения” трамваи она водит уже 21 год. Степень вины каждого из участников ДТП устанавливают.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два трамвая в разных частях Екатеринбурга попали в схожие ДТП
02 декабря 2024
02 декабря 2024
В Нижнем Тагиле на проспекте Мира сбили женщину
29 ноября 2024
29 ноября 2024