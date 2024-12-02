В уходящем году в Екатеринбурге в ДТП попало много более сотни несовершеннолетних

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Печальную статистику обнародовала Госавтоинспекция Екатеринбурга. За 11 месяцев уходящего года на дорогах города произошло много более сотни автоаварий с тем или иным участием несовершеннолетних.В период с января по ноябрь 2024 года, согласно данным городской автоинспекции, в Екатеринбурге случилось 132 дорожно-транспортных происшествия с участием лиц, не достигших 16 лет. В них получили травмы различной степени тяжести 140 детей. К сожалению, было и два случая гибели детей на дорогах.Один из последних дорожных инцидентов с участием несовершеннолетнего горожанина произошёл 13 ноября на улице 40 лет Октября. В этот день одиннадцатилетняя девочка пыталась пересечь проезжую часть на регулируемом перекрёстке, но была сбита нарушителем на «Фольксвагене». Пострадавшая получила травмы и оказалась детской городской клинической больнице №9.В связи с этими предварительными итогами года, Госавтоинспекция Екатеринбурга ещё раз напомнила родителям о необходимости контролировать досуг детей и ежедневно напоминать о Правилах безопасного поведения на дороге.