Бурный вторник сменился спокойно средой для свердловских пожарных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Судя по новой сводке МЧС Свердловской области, в минувшую среду случилось вдвое меньше пожаров, чем во вторник. К тому же, обошлось, к счастью, без погибших. Но вот пострадавшие на пожарах всё же были.В Нижнем Тагиле в пожаре квартиры на последнем этаже четырёхэтажного дома пострадал её хозяин. К месту происшествия на улице Высогоринской выезжали 11 специалистов пожаротушения. К этому моменту из горящего дома самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек. Несмотря на «высотность» пожара, тушение огня заняло всего 17 минут.Ещё один человек и при схожих обстоятельствах пострадал в Екатеринбурге. Это женщина, хозяйка квартиры на верхнем этаже пятиэтажки, что стоит на улице Машиностроителей. Сюда тоже было направлено 11 огнеборцев, которые с огнём справились за те же 17 минут. Правда, в отличие от тагильского пожара этот был в пять раз меньше по объёму и охватывал всего три квадратных метра. Ещё одна разница между двумя пожарами — в екатеринбургском дом пришлось спешно покинуть восьми людям.Всего же за прошлый сутки на территории Свердловской области вспыхивало 9 пожаров, пять из которых — в жилом секторе.