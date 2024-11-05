18 пожаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки





– напоминают в МЧС. «Не пренебрегай правилами пожарной безопасности – это может привести к трагическим последствиям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки специалисты МЧС потушили 18 пожаров техногенного характера, один из которых, к сожалению, унёс жизнь одного человека, сообщают в МЧС.Какой именно пожар закончился трагедий, спасатели не уточняют. Известно, что самое крупное возгорание за последние 24 часа произошло в посёлке Восточный Сосьвинского городского округа, где сгорел двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Потушили его за 16 минут.