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18 пожаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки специалисты МЧС потушили 18 пожаров техногенного характера, один из которых, к сожалению, унёс жизнь одного человека, сообщают в МЧС.
Какой именно пожар закончился трагедий, спасатели не уточняют. Известно, что самое крупное возгорание за последние 24 часа произошло в посёлке Восточный Сосьвинского городского округа, где сгорел двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Потушили его за 16 минут.
Какой именно пожар закончился трагедий, спасатели не уточняют. Известно, что самое крупное возгорание за последние 24 часа произошло в посёлке Восточный Сосьвинского городского округа, где сгорел двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Потушили его за 16 минут.
«Не пренебрегай правилами пожарной безопасности – это может привести к трагическим последствиям»,
– напоминают в МЧС.
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