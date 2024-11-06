В Екатеринбурге разыскивают парня на электросамокате, сбившего старушку месяц назад

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге разыскивают молодого человека, который месяц назад, а если быть точнее, то 4 ноября, сбил 63-летнюю женщину на улице Белинского.Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении пропаганды городской ГБИДД, парень уехал, а женщине после ДТП пришлось идти в больницу, где ей диагностировали травму предплечья.Всех, кто может что-либо знать о молодом человеке, сбившем пенсионерку, просят звонить по телефону 8-967-635-56-85 либо обращаться по адресу: Степана Разина, 20. Самому любителю электросамокатов также посоветовали явиться в полицию для дачи показаний.