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В Екатеринбурге разыскивают парня на электросамокате, сбившего старушку месяц назад
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге разыскивают молодого человека, который месяц назад, а если быть точнее, то 4 ноября, сбил 63-летнюю женщину на улице Белинского.
Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении пропаганды городской ГБИДД, парень уехал, а женщине после ДТП пришлось идти в больницу, где ей диагностировали травму предплечья.
Всех, кто может что-либо знать о молодом человеке, сбившем пенсионерку, просят звонить по телефону 8-967-635-56-85 либо обращаться по адресу: Степана Разина, 20. Самому любителю электросамокатов также посоветовали явиться в полицию для дачи показаний.
Как сообщили Вечерним ведомостям в отделении пропаганды городской ГБИДД, парень уехал, а женщине после ДТП пришлось идти в больницу, где ей диагностировали травму предплечья.
Всех, кто может что-либо знать о молодом человеке, сбившем пенсионерку, просят звонить по телефону 8-967-635-56-85 либо обращаться по адресу: Степана Разина, 20. Самому любителю электросамокатов также посоветовали явиться в полицию для дачи показаний.
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