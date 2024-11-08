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В Свердловской области пермяк едва не погиб под поездом
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
Вчера вечером в Шале пассажир электрички, проспавший свою станцию, оказался в шаге от своей гибели. Поспешно покинув состав электрички, уезжавшей после конечной на стоянку, сонный мужчина, не глядя, стал переходить через железнодорожные пути и едва не оказался под поездом.
Однако травмы избежать не удалось. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, машинист пассажирского поезда «Москва-Чита» применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В итоге мужчина получил травмы обеих ног, и его в состоянии травматического шока госпитализировали в больницу Первоуральска.
Известно, что пострадавшим оказался 47-летний житель посёлка Суксун Пермского края, приезжавший в Екатеринбурге по работе. Известно, что в момент происшествия мужчина был трезв.
По факту несчастного случая проводится проверка.
Однако травмы избежать не удалось. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, машинист пассажирского поезда «Москва-Чита» применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В итоге мужчина получил травмы обеих ног, и его в состоянии травматического шока госпитализировали в больницу Первоуральска.
Известно, что пострадавшим оказался 47-летний житель посёлка Суксун Пермского края, приезжавший в Екатеринбурге по работе. Известно, что в момент происшествия мужчина был трезв.
«Когда электропоезд поехал в тупиковый путь для отстоя, пассажира, спавшего в вагоне, обнаружил работник охранного предприятия. Он сообщил пермяку, что электропоезд следует к месту стоянки, и заспанный пассажир поспешил выйти из вагона. А когда начал переходить железнодорожные пути, не убедился в безопасности перехода. Мужчина шагнул на железнодорожный путь, где в это время мчался пассажирский поезд»,
– рассказали в управлении.
По факту несчастного случая проводится проверка.
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