В Новоуральске женщина обманула пенсионеров, возвращая долг купюрами из «свадебного банка»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Новоуральске полиция возбудила уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве с пожилыми людьми. По версии следствия, женщина обманным путём получала деньги у пенсионеров.В одном из случаев подозреваемая посетила пожилого мужчину и, сославшись на срочные медицинские расходы для своей «бабушки», взяла у него в долг 10 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина вернулась, «возвращая» долг купюрами из «свадебного банка» — фальшивыми банкнотами, предназначенными для использования в качестве сувениров. Мужчина не сразу заметил подмену, и мошенница попросила разменять ей купюры, таким образом завладев ещё 5 тысячами рублей.Согласно материалам дела, женщина действовала аналогичным образом в четырёх эпизодах, причинив пожилым гражданам ущерб на сумму 31 950 рублей. Следствие установило, что женщина ранее не привлекалась к ответственности и официально не трудоустроена. На данный момент ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.