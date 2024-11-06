В Ревде задержана женщина с крупной партией наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ревде сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину с крупной партией наркотиков. При личном досмотре у неё в карманах куртки было обнаружено десять свёртков с веществом, оказавшимся мефедроном, общей массой 5,72 грамма. Обыск в квартире задержанной по улице Интернационалистов выявил ещё 37 свёртков и пакет с аналогичным веществом, общей массой почти 42 грамма.Как сообщает полиция, в смартфоне задержанной были обнаружены фотографии мест с геокоординатами, указывающими на тайники с наркотиками. Правоохранители проверили места по координатам и нашли ещё два свёртка с мефедроном массой 0,86 грамма. По информации следствия, женщина распространяла наркотики бесконтактным способом через интернет, работая в интересах онлайн-магазина.Задержанная дала признательные показания, указав, что последние полгода помогала сбывать наркотики в Ревде. Сейчас ей предъявлено обвинение по статьям о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному обвинению ей грозит до двадцати лет лишения свободы.